Ex-babá de Zoghbi presta depoimento à Polícia do Senado

A Polícia Legislativa do Senado foi nesta sexta-feira (8) à casa do ex-diretor de Recursos Humanos do Senado, João Carlos Zoghbi, ouvir o depoimento de Maria Isabel Gomes, ex-babá do servidor. Reportagem divulgada pela revista Época revelou que a idosa, que mora na residência de Zoghbi, é sócia de empresas que intermediaram empréstimos de funcionários do Senado junto ao Banco Cruzeiro do Sul. Entre essas empresas está a Contact Assessoria de Crédito Ltda., que teria recebido do banco R$ 2,3 milhões no ano passado.



Pela manhã, a Polícia do Senado ouviu três funcionários da Contact, mas nenhuma informação foi divulgada oficialmente nesta sexta-feira. Entre os funcionários estava Bianca Machado, sócia-gerente da empresa.



O inquérito está sendo acompanhado pelo procurador da República Gustavo Pessanha Veloso, designado pelo procurador-geral Antonio Fernando de Souza a pedido do presidente do Senado, José Sarney. O senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) criticou na tribuna do Plenário, nesta semana, a condução do inquérito pela Polícia do Senado.



Zoghbi e sua mulher, a ex-diretora do Instituto Legislativo Brasileiro Denise Zoghbi, prestaram depoimento separadamente à Polícia do Senado, na quarta-feira (6). O advogado do casal, Antonio Carlos de Almeida Castro, disse, ao final do depoimento, que os ex-diretores negaram conhecer qualquer ato irregular da administração do Senado. Segundo o advogado, eles também negaram terem responsabilizado senadores ou o ex-diretor-geral do Senado Agaciel da Silva Maia por qualquer irregularidade.