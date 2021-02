Johilton Filho recebe premiação da Confederação Brasileira de Automobilismo

Johilton Filho recebeu troféu de melhor piloto da categoria Júnior. Essa premiação é resultado das conquistas que o piloto potiguar da fábrica Birel obteve no ano passado, ao se tornar campeão brasileiro e campeão paulista na categoria Júnior.Com apenas 14 anos, Johilton Filho é considerado uma das maiores promessas do Kartismo nacional. A temporada 2009 já começou e ele está em busca de mais títulos para continuar se destacando no automobilismo brasileiro.A primeira competição do ano que o piloto potiguar está disputando é o Campeonato Paulista. Até o momento, ele permanece na liderança após ter ficado em segundo lugar na primeira etapa e ter vencido a segunda etapa, ocorrida no último domingo.No mês de maio, Johilton Filho estréia no Panamericano e lutará para conquistar seu primeiro título internacional. Em julho, é a vez do Campeonato Brasileiro, onde ele buscará o bicampeonato. A última competição do ano será a Copa do Brasil, no mês de outubro.