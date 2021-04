Ipem distribui cartilha "Casa Segura"

O Instituo de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) está disponibilizando para escolas e população em geral a cartilha "Casa Segura", lançada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).A publicação foi desenvolvida para fornecer informações e dicas importantes ao consumidor sobre produtos que são certificados e que fazem parte do dia-a-dia, com orientações sobre a escolha e utilização de reguladores de gás, disjuntores, fósforos, interruptores, panela de pressão, entre outros.Com texto e animação, a cartilha, com 34 páginas, é voltada tanto para adultos quanto crianças. Uma das dicas expostas é sobre o regulador de pressão, mangueira e botijão de gás de cozinha. O alerta é para que o consumidor verifique ao comprar se possuem a marca do Inmetro.Isso indica que os produtos são regulamentados e atendem a requisitos mínimos de segurança. A mangueira deve ser feita de malha trançada incolor (PVC) e ter uma faixa amarela contendo o prazo de validade e o nome do fabricante. O usuário deve trocar o regulador de pressão e mangueira a cada cinco anos.Outra informação é sobre a panela de pressão. Os fabricantes têm até 1º de setembro de 2009 para se adequarem e colocarem no mercado produtos de acordo com o novo regulamento do Inmetro. A partir de 1º de março de 2010, a panela de pressão só poderá ser comercializada no país se estiver certificada e possuir o selo compulsório de segurança.Atualmente, existem 63 produtos cuja certificação é compulsória – ou seja, só podem ser comercializados com o selo do Inmetro. É o caso de brinquedos, bicicletas para crianças, capacetes, preservativos, embalagens de álcool e fósforos, eletrodomésticos, entre outros.A sede do Ipem/RN fica na Rua Olinto Meira, 1036, Barro Vermelho. Dúvidas, sugestões ou reclamações devem ser encaminhadas a nossa ouvidoria por meio do telefone 0800 281-4054 ou via email [email protected]