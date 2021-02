Geraldo Melo é o entrevistado de hoje do Política RN

Vlademir Alexandre Geraldo Melo: entrevista às 12h30 na TV Assembleia.

O ex-senador deverá falar sobre os projetos do partido para a as eleições de 2010 e o que muda com a entrada, dada como certa, do deputado federal Rogério Marinho (ex-PSB) para o PSDB.O programa é apresentado pelo jornalista Diógenes Dantas e tem a participação do jornalista Alex Medeiros e do publicitário Jenner Tinoco. A TV Assembleia é exibida pelo canal 36 da Cabo TV e 30 pela TV aberta.