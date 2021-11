Minha Casa distribui 400 fichas diariamente

Fotos: Fred Carvalho

O presidente da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), Damião Pita, informou que serão beneficiadas 8 mil famílias do Estado com renda de até três salários mínimos.Os que possuem renda entre três e 10 salários deverão negociar diretamente com a Caixa Econômica Federal. A cota destinada pelo programa ao Estado é de 19.224 casas.

“ Depois da inscrição vamos avaliar os dados, a partir dos critérios estabelecidos pela Caixa Econômica. A ordem que a pessoa está na fila não interfere na escolha”, explicou Damião Pita.

Na noite desse domingo (3), 80 pessoas já se encontravam na fila. Para garantir a segurança das pessoas que, mesmo informadas dos critérios de seleção, permaneceram na fila, Pita solicitou reforço policial.

Amanda Bezerra, renda de um salário mínimo, paga R$ 150 de aluguel e estava na fila desde domingo, mas não conseguiu a ficha. “Vou voltar amanhã porque informaram que era agendamento”, disse. Além de fazer a inscrição para tentar a casa própria, ela pretende trazer sanduíches para vender no local.

A casa oferecida pelo Programa, para pessoas com renda até três salários mínimos, tem 35 m² e devem sair ao custo de R$ 37 mil junto com toda a infraestrutura.

Os documentos necessários para a inscrição no Minha Casa são: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Identidade, comprovante de residência e renda.

Para os autônomos é necessária uma declaração informando a renda, assinada por ele e mais duas testemunhas.