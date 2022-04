Em forma, Dodô espera pelo retorno Suspenso por doping, atacante treina para estar em boas condições quando voltar aos campos.

O atacante Dodô está suspenso do futebol até novembro de 2009, mas isso não o deixou desmotivado, muito pelo contrário.



Aos 35 anos, o “artilheiro dos gols bonitos” vem fazendo exercícios diariamente e, com o aval do fisiologista Cláudio Pavanelli, está com um físico invejável.



Com o distanciamento temporário dos campos, ele aproveita o momento para fazer atividades que antes não conseguia, como ficar com a família e curtir os filhos.



Pego no exame antidoping com a substância femproporex na partida em que o Botafogo venceu o Vasco por 4 a 0, no dia 14 de junho de 2007, Dodô, que fez dois gols na ocasião, foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no dia 9 de julho do ano passado, para depois levar um gancho de 120 dias do mesmo tribunal.



Em 2 de agosto, ele foi absolvido em julgamento do Pleno do STJD. Porém, foi julgado na Suíça e suspenso pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) até novembro de 2009.



“Não sei exato quanto tempo estou sem jogar, mas depois que meu apartamento ficou pronto em São Paulo, vim para cá, minha família está aqui, a da minha esposa também", dise.



"Venho treinando na academia do Cláudio Pavanelli, que fez o convite para mim e isso foi muito importante, pois treino todos os dias, jogo bola com o pessoal de quarta a sábado, um grupo de jogadores sem clube também", continua.



"E ainda faço as coisas que não posso quando estou jogando, como levar os filhos para escola, passear com eles, com a esposa”, contou Dodô ao site Justicadesportiva.com.br, após mais um dia de treino.



Treinando cinco vezes por semana na academia BeOne, Núcleo de Desenvolvimento da Performance Humana, na Zona Sul de São Paulo, Dodô recebeu elogios do fisiologista Cláudio Pavanelli, que além de atuar na academia, trabalha na mesma função no Palmeiras.



“Sou suspeito para falar do Dodô, mas ele está muito motivado, muito dedicado, em uma fase difícil, em que não tem o objetivo do dia-a-dia, com jogos toda semana. Ele está com o condicionamento físico realmente muito bom. Todas as valências como velocidade, força, condicionamento cardiorrespiratório, massa corporal, estão muito bem. Falta apenas o trabalho com bola e o trabalho em grupo, para ganhar novamente a noção de posicionamento e função em campo. De resto, ele está pronto”, declarou Pavanelli.



Dodô revelou que mesmo suspenso tem sido procurado por clubes, que os dirigentes ligam para o seu empresário e demonstram interesse em contar com o seu futebol, porém, responde que qualquer atitude será tomada apenas a partir de agosto.



“Sondagem tem de todo mundo que me conhece, sempre me ligam, perguntam como estou, se minha pena poderia diminuir, principalmente agora, com o começo do Brasileirão. Mas, infelizmente, não cabe mais recursos e terei que esperar até o começo de novembro para retornar para algum clube”, comentou o artilheiro.