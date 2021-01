Homem reage a assalto e é morto a tiros em Ceará-Mirim Vítima, de 28 anos, morreu ao tentar evitar roubo de caminhonete do pai, que foi baleado no rosto e peito. Quadrilha formada por 4 homens está foragida.

Um homem identificado até o momento como Edilson Júnior, de 28 anos, morreu na noite desta quinta-feira (19) após reagir a um roubo de uma caminhonete no distrito de Coqueiros, em Extremoz. Ele morreu após trocar tiros com quatro homens que tentavam levar uma caminhonete L-200 do pai dele. A quadrilha está foragida.



Segundo informações iniciais da polícia, Edilson Júnior estava no sítio Rio dos Índios, em Extremoz, quando quatro homens armados chegaram em um Palio cinza. Ao notar a ação dos bandidos, Edilson Júnior correu e sacou uma arma.



“Ele trocou vários tiros com os assaltantes. Mas a munição acabou e ele tentou voltar para a caminhonete. Quando abriu a porta, um assaltante já estava lá dentro e o matou com dois tiros, um no rosto e outro no peito”, falou um policial.



Após o crime os assaltantes fugiram levando a caminhonete. Edilson Júnior ainda foi levado para o pronto-socorro do hospital Santa Catarina, mas chegou morto à unidade hospitalar.



A polícia fez várias diligências para tentar localizar e prender os assaltantes, mas não obteve êxito. O corpo de Edilson Júnior ainda será necropsiado no Itep antes de ser liberado para sepultamento.