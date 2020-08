Salário mínimo necessário para famílias brasileiras é de R$ 1.900

O cálculo se refere ao mês de fevereiro, quando o salário mínimo oficial no País ainda era de R$ 415. A partir deste mês de março, o valor irá passar a R$ 465.A nova quantia, contudo, ainda é mais de quatro vezes inferior ao do salário necessário, calculado pelo Dieese. O departamento, aliás, baseia seu levantamento nos preceitos da Constituição.De acordo com a "Carta Magna", o salário mínimo deveria "atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social"Os R$ 1.900 calculados para fevereiro são exatamente os mesmos de fevereiro de 2008 e ainda representaram uma redução em relação ao valor apontado em janeiro, que era de R$ 2.077.Na série histórica do Dieese, o maior valor para o salário mínimo necessário foi registrado em julho do ano passado, quando alcançou R$ 2.178.