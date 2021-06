ABC e Atlético/PR fazem último treino em campos vizinhos Equipes se enfrentam no estádio Frasqueirão e apenas fizeram um "rachão" nesta terça-feira (7).

Enquanto não se enfrentam pela Copa do Brasil, ABC e Atlético/PR treinaram em campos vizinhos nesta terça-feira (7). Enquanto o alvinegro treinou no estádio Frasqueirão, o rubro-negro paranaense treinou no campo ao lado onde estava o ABC.



As duas equipes realizaram apenas um “rachão” em campo reduzido. Só no Atlético Paranaense que o técnico Geninho ainda comandou um treino de finalizações e cruzamentos na área.



ABC e Atlético Paranaense se enfrentam na quarta-feira (8), às 20h30, no estádio Frasqueirão.