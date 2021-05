OAB/RN divulga estatística de aprovação no Exame de Ordem por curso

Fonte: OAB/RN A OAB/RN preparou um gráfico para mostrar o desempenho de cada instituição

Constam na relação as seguintes instituições, que oferecem cursos de direito: UFRN, UERN, Universidade Potiguar, FARN, FAL, FACEX e Faculdade Mater Christi. Segundo os dados, a instituição que obteve melhor desempenho foi a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, que conseguiu 100% de aprovação. Os nove candidatos da UERN que se inscreveram para prestar o exame em Natal foram aprovados.Em segundo lugar aparece a UFRN (Natal), com 72,2% de aprovação; seguida da UFRN (Caicó), com 65,2%. As instituições particulares alcançaram as seguintes marcas nesse último Exame de Ordem:Universidade Potiguar (Mossoró) – 23,7%Universidade Potiguar (Natal) – 19,7%FAL – 16,4%Faculdade Mater Christi – 18,5%FARN – 48,9%A Facex e a Faculdade Câmara Cascudo, que também oferecem curso de direito, não foram citadas porque ainda não formaram turmas para prestar o referido exame.De um modo geral os coordenadores de cursos estão reconhecendo o baixo nível de aprovação no exame, como o que ocorreu neste último, referente a 2008.3, que teve o resultado divulgado este mês, com aprovação de 322 do total de 1.083 candidatos inscritos, o que corresponde a 29,7%.Segundo o diretor do curso de direito da UnP, prof. Lúcio Teixeira dos Santos, o baixo índice no exame é resultado da pouca preparação de alguns alunos que deixam para estudar para as provas na última hora.“Os alunos têm que se conscientizar que precisam se preparar para a OAB, pois sabem que as 100 questões da prova abrangem todo o conteúdo do curso”, defende o professor. Atualmente a UnP possui 5 mil alunos no campus de Natal e mil alunos em Mossoró.Por outro lado, o coordenador adjunto do curso de direito da FARN, Prof. Alan Dias Barros, está confiante que a instituição atinja um nível aproximado de 54% depois da divulgação do resultado final do exame de 2008.3, quando forem apreciados os recursos, com data prevista para o dia 23 de abril. “Isso representa uma grande satisfação e estímulo à continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição”, destaca.