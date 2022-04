Polícia Federal prende romeno e faz a maior apreensão de Ecstasy

Fotos: Divulgação/PF PF fez a maior apreensão de Ecstasy dos últimos cinco anos no RN.

A prisão do acusado ocorreu por volta das 20h40, quando os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, contando com a colaboração de funcionários da Receita Federal do Brasil, realizavam uma fiscalização de rotina na área de desembarque internacional visando coibir o tráfico de drogas no aeroporto.Ao ser vistoriado, a bagagem que chegou em um voo de Lisboa, os policiais notaram que o forro de uma das malas tinha “ondulações” e além disso, mesmo esvaziada, ela apresentava um peso excessivo.Os policiais retiraram a proteção de acrílico por baixo do forro, encobertos com folhas de papel carbono, e encontraram quatro sacos plásticos contendo comprimidos de Ecstasy. Imediatamente, o estrangeiro dono da bagagem, que acompanhava a revista, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Superintendência da PF.Durante o interrogatório, ao ser autuado, o suspeito disse que conheceu um homem na cidade de Almere, Holanda, próximo de Amsterdã. Segundo o romeno, o homem lhe arranjou emprego no país e convido-o para passear na Bélgica. Durante a viagem, segundo contou aos policiais, o homem lhe fez o convite para que viesse ao Brasil conhecer mulheres, passear e onde deixaria a mala, que foi apreendida, devendo regressar dias depois com uma “encomenda”.Chegando ao Rio Grande do Norte, o estrangeiro afirmou que havia sido orientado para se hospedar em qualquer hotel da capital e em seguida alguém manteria contato através do celular para que se deslocasse ao seu encontro.Caso houvesse regressado para a Holanda, o romeno disse que receberia 1.000 euros de gratificação. Esta foi a primeira apreensão de substância entorpecente vinda do exterior que a Polícia Federal fez este ano no aeroporto Augusto Severo. Nas sete ocorrências anteriores, todas de cocaína, a droga tinha como destino a Europa.