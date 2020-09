Júlio Terceiro é vetado para América x Potyguar O meiocampista passará hoje por ressonância magnética para se saber a extensão da lesão no adutor da coxa.

O volante Júlio Terceiro está vetado para a próxima partida do América, nesta quarta (11) contra o Potyguar de Currais Novos.



O médico Maeterlinck Rêgo, depois da primeira impressão que teve sobre a contusão do jogador,decidiu vetá-lo para o jogo da quarta; o atleta será submetido hoje a um exame de ressonância magnética, a fim de saber a extensão da lesão no músculo adutor da coxa.



Rosembrick na área



Por outro lado, tem gente nova chegando ao time rubro - precisamente o meiocampista Rosembrick, que se apresenta logo mais, no coletivo de apronto, às 15h30 no CT Abílio Medeiros.



Quem? O nome completo do jogador é Rosembrick José Bezerra de Lira. Hoje com 29 anos, estava ultimamente no Vila Nova-GO; entre outros cubes, atuou no Sport-PE (o primeiro time que defendeu, em 1996, voltando em 2007), o Paysandu, o Palmeiras-SP (onde esteve em 2006), o Santa Cruz-PE (em 2005-2006 e 2008), São Caetano (2008) e Vitória-BA (2004). Seu contrato com o América vai até o fim do ano.