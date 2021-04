Decisão de Getúlio se assumirá ou não a Saúde será anunciada amanhã

Gabriela Duarte Getúlio ainda não decidiu se assumirá Secretaria de Saúde.

Getúlio declarou aona manhã de hoje (30), que “surgiu um fator complicador”, ou seja, a possibilidade de o Democratas perder liderança na Assembleia Legislativa com a sua saída.Atualmente o partido é representado na Casa por Getúlio e os deputados Leonardo Nogueira e José Adécio.Caso aceite o convite da prefeita, a vaga deixada por Getúlio deve ser assumida pelo ex-vereador Salatiel de Sousa (PSB) que é o terceiro suplente. Nas eleições 2006, ele integrava o DEM e pouco tempo depois mudou de partido, quando ainda não existia a Lei de Fidelidade Partidária.O primeiro suplente da coligação, o ex-deputado Elias Fernandes (PMDB) não pretende deixar o cargo de diretor-geral do DENOCS para voltar a Assembleia. O mesmo acontece com a vice-prefeita de Mossoró Ruth Ciarlini (DEM) que ficou na segunda suplência.“Ainda estamos analisando, mas a decisão definitiva eu tomarei com a prefeita na reunião que deve acontecer amanhã”, afirmou o deputado.