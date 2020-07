Patu: candidato impugnado pode ser secretário de Saúde Ednardo Moura assumirá a pasta caso sua esposa, Evilásia Gildênia (PSB), vença a eleição de domingo.

O ex-candidato a prefeito de Patu Ednardo Moura, que venceu a eleição e não ocupa o cargo devido à impugnação de sua candidatura, será o secretário de Saúde do município caso a sua esposa, Evilásia Gildênia (PSB), vença a eleição para a Prefeitura do município. A confirmação é do próprio Ednardo.



Com o registro cassado devido à desaprovação de suas contas pelo TCU, Ednardo Moura lançou sua esposa como candidata para a eleição suplementar, que ocorre devido ao resultado que obteve no último pleito, conseguindo mais 53,16% dos votos válidos do município.



Mesmo sendo o principal cabo eleitoral de sua esposa e passando perto de ocupar o comando de Patu, Ednardo Moura afirma que a Evilásia terá autonomia no cargo. “Darei alguns palpites, como todos os seus auxiliares darão. Mas eu não serei o prefeito. A prefeita, se ela vencer, será ela”, garante.



Além da influência de marido, Ednardo Moura também terá responsabilidades na administração caso Evilásia vença Xanxan (PMDB). “Assumirei a secretaria de Saúde”, informou.



Apoio



Para apoiar a candidatura e participar do último movimento de campanha de Evilásia Gildência, estarão em Patu, entre outras lideranças, os deputados João Maia (PR) e Gilson Moura (PV). O vice-governador Iberê Ferreira (PSB) já está na cidade participando da campanha.