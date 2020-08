Tráfico de drogas pode ser motivo para dois atentados em Parnamirim Duas tentativas de homicídio foram registradas na noite desta quarta-feira (4) na cidade localizada dentro da Grande Natal.

O tráfico de drogas pode ser a motivação para dois atentados ocorridos na noite desta quarta-feira (4), em Parnamirim, na Grande Natal. As tentativas de homicídio aconteceram no intervalo de vinte minutos.



Um homem ainda não identificado foi baleado por três homens na rua Paulo Afonso, em Passagem da Areia, perto do campo de futebol. O SAMU foi chamado e prestou os primeiros-socorros a vítima, que foi levada ao hospital em seguida.



O segundo atentado vitimou Jacildo Gomes da Rocha, 34, e aconteceu no bairro Bela Vista II. Ele foi atingido por tiros na perna e no braço. O SAMU também socorreu a vítima e o conduziu ao hospital.