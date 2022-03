Curso ensinará a elaborar projetos e a captar recursos

Bons projetos sociais deixam de ser realizados por falta de recursos. Outros tantos não são colocados em prática pela falta de elaboração correta. O resultado é que muitos recursos deixam de se utilizados ocasionando em um ônus social direto e indireto para a sociedade.Para reverter esse quadro o governo, a iniciativa privada e as entidades não-governamentais estão cada vez mais empenhados em contribuir com a busca de alternativas, com a elaboração de projetos adequados a cada caso.Com esse enfoque, estão abertas as inscrições para o Curso de Elaboração e Captação de Recursos, que será ministrado pelo consultor do Terceiro Setor, Ricardo Falcão. Segundo a organizadora do evento, Alessandra Oliveira, a proposta central do treinamento é apresentar uma forma mais prática, simples e objetiva de conceber e viabilizar a elaboração, o gerenciamento e a captação de recursos de projetos, favorecendo aos participantes a aquisição dessas habilidades, através da vivência concreta das diversas fases de um projeto, desde a concepção da idéia até a avaliação final.Os principais temas a serem abordados são: as principais variáveis que impactam e condicionam o comportamento das organizações na elaboração de projetos; elaboração de projetos para um novo mercado e sua avaliação; projeto e pré-projeto: a busca de parceiros, negociação e competências; indicadores de avaliação, acompanhamento e gerenciamento; fatores de risco, elaboração de cronograma, orçamento, fluxo de caixa e usos de fontes; os agentes financeiros e a produção de material para apresentação, e habilidades e preparação de negociação.O treinamento alternará exposições dialogadas e exercícios de simulação, jogos e role-playing na proporção de 30% e 70% respectivamente, respeitando as peculiaridades ambientais das instituições e incorporando as percepções e experiências dos treinados.O curso será realizado no período de 6 a 11 de julho, no Sebrae, e as reservas de vagas já podem ser feitas pelos e-mails: [email protected]