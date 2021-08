Rogério só fala sobre comando do PSDB após filiação

Vlademir Alexandre Rogério Marinho prefere se filiar primeiro para solicitar presidência do PSDB.

“Como estou conversando, prefiro não comentar nada. Só depois que decidir me filiar a legenda é que poderei falar ou reivindicar algo, caso ache necessário. A única coisa que posso dizer é que tive uma ótima conversa com o presidente do diretório nacional do PSDB, Sérgio Guerra na casa do ex-senador Geraldo Melo há alguns dias e fiquei bastante satisfeito, mas os detalhes prefiro não comentar” informou ele.Rogério Marinho confirmou que além do PSDB, lideranças de outros partidos já o procuraram para convidá-lo a integrar novas legendas. “Recebi convite de outros partidos, mas não quero adiantar quais são eles para não parecer que estou em leilão”, disse o parlamentar.Questionado sobre suas andanças pelo interior do Estado, Rogério Marinho respondeu que este é o trabalho de um parlamentar. “Passadas as eleições para Natal, voltei a visitar algumas cidades e lideranças que me elegeram à Câmara Federal. É natural este tipo de encontro, faz parte da rotina do mandato. Não estou pensando, ainda, em 2010”, ressaltou o ex-pessebista.