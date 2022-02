TSE vai dizer se parlamentar que muda de estado perde o mandato Tribunal recebeu consulta feita pelo PT do B sobre deputado federal que passa a ter domicílo eleitoral diverso daquele pelo qual se elegeu

O Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se perde o cargo o deputado federal que, durante o seu mandato, transfere o seu domicílio eleitoral para estado diferente daquele pelo qual se elegeu. O TSE recebeu consulta do Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) sobre o assunto.



O PT do B lembra que o domicilio eleitoral na cirscunscrição do cargo eletivo para o qual o candidato

pretende concorrer é condição de elegibilidade, segundo dispositivo do artigo 14 da Constituição Federal.



O partido também sustenta que, de acordo com o artigo 9º da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), para se eleger é preciso ter domicílio eleitoral na circunscrição, no mínimo, um ano antes do pleito.



Para a legenda, “não há na legislação eleitoral brasileira e na jurisprudência pátria previsão determinando que deputado federal perca o seu mandato eletivo ao alterar, no decurso do mandato, sua circunscrição eleitoral para outro estado”.



Fonte: TSE