Jogadores do Palmeiras enaltecem torcida e tranquilidade de Natal

Elpídio Júnior

O meia Cleiton Xavier disse que “é importante contar com o apoio do nosso torcedor ainda mais em um momento com este de decisão”. Ele frisou que a tranqüilidade de Natal ajuda o alviverde a sair da pressão pernambucana em favor do Sport. “Aqui nós podemos acertar detalhes que podem fazer a diferença dentro de campo”, declarou.Ele comentou que “é preciso ter cuidado jogando lá (na Ilha do Retiro), mas não podemos deixar de buscar o resultado”. O atleta alviverde ressalta que sabe como é jogar no estádio do Sport e a “pressão que eles fazem”.Já o meia Diego Souza, um dos destaques do Palmeiras na temporada, a torcida palmeirense mostra o quanto é apaixonada pelo clube e isso é ponto positivo no incentivo aos jogadores. “Quando se fala de Palmeiras, a gente sabe que pode contar com nossa torcida”, declarou.Ele se disse conhecedor das dificuldades a serem enfrentadas na Ilha do Retiro contra o Sport. “Este é um jogo decisivo e que será muito disputado”, afirmou. Questionado se pode decidir a partida como a que foi realizada também na Ilha e o Palmeiras venceu por 2 a 0, Diego Souza afirmou: “espero decidir sempre”.Além disso, ele destacou que o elenco do Palmeiras “tem bastante qualidade e qualquer um daqueles que esteja em campo pode decidir a nosso favor”.