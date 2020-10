André Santos e Ronaldo garantem vitória do Timão O Pacaembu viu Ronaldo marcar na sua estréia no estádio e diante de lotação quase total de corintianos.

O Timão enfrentou o São Caetano, no Pacaembu, em jogo válido pela 13ª rodada do Paulistão. Na partida que marcou a estreia de Ronaldo no Pacaembu como titular, o Corinthians sai atrás no placar, mas com gols de André Santos e do Fenômeno, o Timão virou o jogo e fez a festa dos mais de 30 mil corinthianos que lotaram as arquibancadas.



O primeiro tempo começou com Ronaldo levantando a Fiel. Em seu primeiro toque na bola, o Fenômeno soltou uma bomba de fora da área, obrigando o goleiro Luiz a trabalhar. Mas quem balançou as redes primeiro foi o Azulão. Aos 22min, após cobrança de falta, o zagueiro Marcelo Batatais se adiantou e desviou de cabeça, abrindo o placar.



O Timão não desanimou com o gol e conseguiu o empate ainda na primeira etapa, quando André Santos pegou rebote e, de fora da área, acertou um belo chute na gaveta!



Após o intervalo, Mano promoveu uma substituição, sacando Boquita e colocando Dentinho no time. E foi do jovem atacante o passe para Ronaldo, logo aos 5min da segunda etapa, marcar seu segundo gol com a camisa do Corinthians: Jorge Henrique deixou a bola passar e o Fenômeno, de primeira, estufou as redes e virou a partida. Com o resultado favorável, o alvinegro dominou o restante da partida, criando as melhores chances, mas sem alterar o placar.



Com a vitória, o Timão chega aos 29 pontos e permanece na segunda colocação, mantendo-se invicto no Paulistão. O próximo desafio do Corinthians será no domingo, contra o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC.



Confira abaixo os principais lances da partida contra o São Caetano e os jogadores que defenderam o Timão nesta quarta:



1º TEMPO



1min – Ronaldo solta a bomba de longe; goleiro Luiz faz boa defesa

3min – Vandinho recebe na área e chuta forte; Felipe faz ótima defesa

7min – André Santos acha Ronaldo na área; o atacante chuta rasteiro, em cima do goleiro

21min – William dá carrinho em Iran e recebe o cartão amarelo

22min – Gol do São Caetano! Após cobrança de falta Marcelo Batatais desvia de cabeça e abre o placar do jogo

24min – Elias cruza na área; Ronaldo tenta de cabeça, mas não alcança a bola

35min – GOOOOL DO CORINTHIANS!!! André Santos solta a bomba de fora da área e marca um golaço no Pacaembu!

43min – Elias segura Vando e leva cartão amarelo



2º TEMPO



Primeira substituição no Timão: sai Boquita, entra Dentinho

5min – GOOOOOOOL DO TIMÃO!!! Dentinho cruza, Jorge Henrique deixa passar e Ronaldo, de primeira, manda no cantinho do gol, virando o placar!

10min – Jorge Henrique recebe na área e chuta cruzado; Luiz faz boa defesa

13min – Segunda Substituição no Timão: entra Túlio, sai Elias

16min – André Santos leva cartão amarelo por reclamação

17min – Tuta invade a área e chuta cruzado; Felipe faz ótima defesa

18min – Tuta desvia de cabeça; a bola passa raspando a trave direita de Felipe

31min – Última substituição no Timão: sai Ronaldo, entra Escudero

33min – Escudero derruba Betinho e recebe o amarelo

34min – Luan bate rasteiro e Felipe faz ótima defesa

35min – Douglas cobra falta na área e Cristian desvia de cabeça; goleiro Luiz defende

37min – Fabinho chuta forte; goleiro espalma e evita o gol

48min – Fim de jogo no Pacaembu!



Corinthians

Felipe; Fabinho, Chicão, William e André Santos; Cristian, Boquita (Dentinho), Elias (Túlio) e Douglas; Jorge Henrique e Ronaldo (Escudero)