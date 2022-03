Marco Aurélio de Mello toma posse no TSE na vaga de Ricardo Lewandowski Posse está marcada para hoje, às 18h30, no gabinete da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral

O ministro Marco Aurélio Mello vai tomar posse hoje, 12, às 18h30, como membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. A solenidade de posse do ministro, integrante do Supremo Tribunal Federal, será no gabinete da presidência do TSE. O tribunal é composto por sete magistrados



Marco Aurélio assume o cargo na vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que quinta-feira passaqda tomou pose como membro efetivo do TSE em uma das vagas destinadas a ministros do STF. Lewandowski, por sua vez, ocupou vaga do ministro Eros Grau, que renunciou no último dia 5.



Marco Aurélio é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde junho de 1990. Foi presidente do STF de maio de 2001 a maio de 2003. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1973. É mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória profissional, realizou diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento.



Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 12 de julho de 1946, o ministro Marco Aurélio foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª Região, de 1978 a 1981, e ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de setembro de 1981 a junho de 1990.



Fonte: TSE