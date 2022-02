Governo abre licitação para construir cadeia pública em Macau Unidade deverá amenizar problema da superlotação no sistema carcerário do Rio Grande do Norte.

Mais uma cadeia pública está perto de ser construída para amenizar a situação da superlotação do sistema carcerário do Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual da Infra-Estrutura, através da sua Comissão Permanente de Licitação, tornou público o edital de licitação para o início das obras.



De acordo com o aviso, as empresas interessadas poderão se apresentar a partir das 9h do dia 17 de junho deste ano, no auditório da própria secretaria, no Centro Administrativo do Estado, BR 101, KM, Lagoa Nova.



Na ocasião, as empresas serão reunidas para recebimento das propostas relativas à Licitação Nº 028/09-SIN/CONCORRÊNCIA, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com vistas à execução das obras de construção de cadeia pública na comarca de Macau.



Os interessados poderão adquirir o edital na sede da Secretaria de Estado da Infra-Estrutura, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de uma taxa não restituível de R$ 100,00.



Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (084) 3232.1625/1627 e pelo fax (084) 3232.1627.