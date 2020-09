Série B: divulgada tabela detalhada do primeiro turno ABC estreia fora de casa contra a Ponte Preta enquanto o América recebe o Atlético Goianiense, no Machadão.

A tabela detalhada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira (9). A Entidade ainda vai informar as datas e horários dos jogos do segundo turno.



A Série B começa dia 8 de maio - uma sexta-feira - e já marca a estréia de um dos representantes potiguares na competição: o ABC, que enfrenta a Ponte Preta, em Campinas às 21h. Os outros jogos da sexta-feira são Bragantino x São Caetano, Campinense x Duque de Caxias e Fortaleza x Guarani.



Já o América estreia jogando no Machadão contra o Atlético Goianiense, no sábado às 21h. Veja abaixo os jogos de ABC e América no primeiro turno da série B.



ABC



08/05 - 21h - Ponte Preta x ABC

16/05 - 16h10 - ABC x Figueirense

23/05 - 21h - Juventude x ABC

26/05 - 21h - ABC x Fortaleza

06/06 - 21h - Bahia x ABC

13/06 - 16h10 - ABC x Vila Nova

20/06 - 16h10 - América x ABC

27/06 - 16h10 - Atlético x ABC

04/07 - 16h10 - ABC x Ipatinga

11/07 - 16h10 - Ceará x ABC

14/07 - 21h45 - ABC x São Caetano

17/07 - 21h00 - Vasco x ABC

24/07 - 21h00 - ABC x Guarani

28/07 - 19h30 - Paraná x ABC

31/07 - 21h00 - ABC x Portuguesa

08/08 - 16h10 - ABC x D.de Caxias

11/08 - 21h50 - Brasiliense x ABC

15/08 - 16h10 - ABC x Campinense

22/08 - 21h00 - Bragantino x ABC



América



09/05 - sáb - 21:00 - América x Atlético/GO

16/05 - sáb - 16:10 - Guarani x América

22/05 - sex - 21:00 - América x Paraná

30/05 - sáb - 16:10 - São Caetano x América

06/06 - sáb - 21:00 - América x Brasiliense

13/06 - sáb - 16:10 - Duque de Caxias x América

20/06 - sáb - 16:10 - América x Abc

23/06 - ter - 21:00 - América x Ponte Preta

04/07 - sáb - 16:10 - Campinense x América

11/07 - sáb - 16:10 - América x Bahia

14/07 - ter - 21:45 - Fortaleza x América

18/07 - sáb - 21:00 - América x Juventude

25/07 - sáb - 16:10 - Portuguesa x América

28/07 - ter - 21:50 - América x Bragantino

31/07 - sex - 21:00 - Vila Nova x América

08/08 - sáb - 16:10 - Figueirense x América

11/08 - ter - 21:50 - América x Vasco

15/08 - sáb - 21:00 - Ipatinga x América

22/08 - sáb - 16:10 - América x Ceará



