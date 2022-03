Diretor de presídio exonerado rebate acusações de que beneficiou preso

Vlademir Alexandre

Em e-mail enviado ao, Osório Neves afirma: “Na sexta-feira (8), o cabo da PM Jonas foi atender uma solicitação de um preso da Penitenciária e receber uma encomenda. Porém, segundo o cabo, ao checar a encomenda constatou-se que havia droga e uma faca”.Ainda segundo Osório, imediatamente o cabo Jonas teria ligado para o coordenador do Sistema Penitenciário, capitão José Deques, que se dirigiu a unidade. “Ele entrou em contato comigo para que uma revista fosse feita na cela do preso, onde foram encontrados dois celulares”, explica.O diretor completa destacando que em nenhum momento foi mencionado por nenhuma das partes. “Se o cabo tomou a decisão de buscar a encomenda do preso, ela foi única e exclusivamente responsabilidade dele, o que será apurado em sindicância”, ressalta.O preso que supostamente estava sendo beneficiado entregava quentinhas nas delegacias, conforme autoriza a Lei de Execuções Penais, na seção III, art. 36. “Contudo, há duas semanas ele não estava mais fazendo esse trabalho”, frisou Osório Neves.Atualmente, a Penitenciária Estadual de Parnamirim tem 30 presos que fazem 2 mil quentinhas por dia, e 4 mil pães. Osório informou que esta é a primeira vez que se registra um fato como este. Ele destacou que aguarda o resultado da sindicância.