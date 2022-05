Fátima Bezerra acusa PSDB de fazer campanha contra Petrobras

Cedida Fátima Bezerra faz acusações ao PSDB

Fátima também acusou o PSDB de ter vendido ações da companhia na Bolsa de Nova York por valores abaixo do preço normal.Segundo ela, o partido, “durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso” vendeu 36% das ações da Petrobras por menos de 10% do valor real.A CPI foi criada na última sexta-feira, 15, no Senado Federal, com a intenção de investigar se a estatal cometeu sonegação fiscal e se fez repasses irregulares de royalties a prefeituras.O líder do PSDB, o senador Arthur Virgílio chegou a declarar que a CPI "será em defesa" da empresa e não contra. Ee também afirmou que os seus membos vão agir com "o máximo de responsabilidade" em relação a Petrobras, mas não é o que Fátima pensa.“Estão querendo desestabilizar a credibilidade da Petrobras”, disse a petista.