ABC realiza peneirão em Felipe Guerra Os professores Wassil Mendes e Manuel Moura vão selecionar garotos para as categorias Sub-15 e Sub-18.

Os professores Wassil Mendes, técnico das categorias de base, e Manuel Moura, assistente, estarão neste sábado (07) em Felipe Guerra, cidade distante 351 quilômetros de Natal, comandando um peneirão de avaliação com o objetivo de descobrir talentos que possam ser aproveitados nas bases do ABC.



Os trabalhos de observação serão feitos para os garotos das faixas etárias de nascidos em 1994, 1995 e 1996, que contempla a categoria Sub-15, os nascidos nos anos de 1991, 1992 e 1993, para a o Sub-18.



O trabalho de observação e avaliação, que está indo até as “casas” dos futuros valores alvinegros será feita no estádio municipal de Felipe Guerra, recebendo jovens da cidades de toda região.



Os profssores recomendam que os interessados deverão chegar no local do peneirão com antecedência, por das 12h30, e todos têm que levar seu próprio material – calção, chuteira e meiões..



