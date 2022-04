STJ nega mais um pedido de liberdade para Cacciola Defesa do banqueiro recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, sediada no RJ, que manteve a prisão preventiva do ex-banqueiro.

O novo pedido de liberdade do ex-dono do Banco Marka, Salvatore Alberto Cacciola, foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão do relator, o ministro Og Fernandes, foi divulgada hoje (18).



A defesa de Cacciola recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, sediada no Rio de Janeiro, que manteve a prisão preventiva do ex-banqueiro.



De acordo com os advogados, a prisão de Cacciola é hoje ilegal porque foi celebrado um acordo de extradição após a sua decretação que impede o governo brasileiro de impor limitações à liberdade pessoal do ex-banqueiro.



Em sua decisão, o ministro Og Fernandes, afirmou que a decisão do TRF da 2ª Região não apresenta ilegalidade, o que impede o acolhimento do pedido.



Salvatore Cacciola, que está preso desde julho de 2008 num presídio de segurança no Rio de Janeiro, foi condenado em 2005 a 13 anos de prisão, acusado de gestão fraudulenta e desvio de dinheiro público.



Fonte: Agência Brasil