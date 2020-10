Câmara de Mossoró aluga carros e motos para vereadores Vereadores terão 13 carros e 26 motos à disposição, conforme "licitação".

A Câmara de Mossoró prepara-se para alugar 13 carros e 26 motos. Todos devem servir aos seus 13 vereadores. O custo da operação pode chegar aos R$ 500 mil.



Oficialmente, as propostas foram conhecidas no dia 17 de fevereiro, uma terça, semana de Carnaval, às 9h, na própria sede desse poder.



Segundo especifica um longo edital de "licitação", que quase ninguém tomou conhecimento, os veículos estarão a serviço dos gabinetes dos parlamentares. Essa a finalidade do negócio. Um carro e duas motos para cada vereador.



Veja o que diz o "Objeto da Licitação":



O objeto desta Licitação é a locação de 13 (treze) Veículos Automotores, com 04 (quatro) portas com capacidade para 05 (cinco) lugares, o motor devera utilizar gasolina ou óleo diesel, sistema de combustível equipado com injeção eletrônica, potência mínima de 1.0 cilindrada, transmissão manual com 06 (seis) marchas, sendo 05 (cinco) à frente e 01 (uma) ré, equipado com ar condicionado instalado pelo fabricante do veiculo. E 26 (vinte e seis) motocicletas, com a potencia de motor mínima de 125CC. Estes veículos ficarão a disposição dos gabinetes dos Vereadores, para os serviços parlamentares.



Pelo visto, a Câmara de Mossoró prepara-se para oferecer uma atividade mais apropriada ao seu perfil: entrega de pizza a domicílio, o serviço "delivery".



Serão ao todo mais 39 veículos (entre carros e motos) na Rua Idalino Oliveira e cercanias, sede do Legislativo de Mossoró.