Governo libera R$ 400 mi para financiar compra de carros usados Lojas terão acesso a mais dinheiro para capital de giro, mas precisarão manter empregos, que totalizam 600 mil em todo o País.

As revendedoras de carros usados irão contar com R$ 400 milhões, através do Banco do Brasil, para financiamento das vendas em até 24 meses. Em contrapartida, os empresários prometem manter os empregos no setor.



A medida foi divulgada hoje (3) pelo ministro do Trabalho, Carlos Lupi, e metade desses recursos virão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A expectativa é que ações como essa mantenham o mercado aquecido e reduzam o efeito da crise internacional no volume de empregos no setor de comércio.



A ajuda às lojas de carros usados chega meses depois que o Governo Federal reduziu os tributos dos veículos novos, com o abatimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que no caso dos veículos populares passou de 7% para zero.



O objetivo do governo é que os recursos de financiamento sirvam para compor o capital de giro de micro e pequenos revendedores que oferecem financiamentos em até dois anos. Em troca, as empresas do setor se comprometeram a manter os 600 mil empregos diretos e indiretos gerados por essas revendas, que totalizam 46 mil em todo o Brasil.