Natal: Prefeitura autoriza concurso para 60 agentes de trânsito A STTU possui hoje 84 agentes de trânsito, popularmente conhecidos como amarelinhos, quando o número mínimo ideal seria de 250.

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, autorizou a realização de concurso público para a contratação de 60 agentes de trânsito para a Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano (STTU).



A STTU está providenciando os detalhes burocráticos para o lançamento do edital do concurso e nas próximas semanas pretende dar início ao processo.



De acordo com o secretário da STTU, Kelps Lima, a prefeita Micarla de Souza orientou que todos os recursos disponíveis no Poder Público municipal devem ser utilizados para melhorar a qualidade do trânsito da capital. E o concurso para ampliar o quadro de fiscais é um instrumento essencial para a melhoria desse controle.



A STTU possui hoje 84 agentes de trânsito, popularmente conhecidos como amarelinhos, quando o número mínimo ideal seria de 250, um para cada mil veículos, pois Natal já conta com 250 mil automóveis em circulação.