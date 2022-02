Vacinação de idosos é prorrogada até o dia 29 De acordo com a Sesap, o RN apresenta números acima da média nacional. Até o momento, 223.334 idosos foram imunizados.

O Ministério da Saúde (MS) decidiu prorrogar até o dia 29 de maio a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. Até o momento, mais de 12 milhões de pessoas acima de 60 anos foram imunizadas no Brasil, o que representa 63% do público-alvo.



Porém a meta da campanha é vacinar 15,5 milhões (80%) de brasileiros. No Rio Grande do Norte, os índices estão superiores ao nacional: até esta segunda-feira (11), a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) contabilizou 223.334 idosos imunizados contra a gripe, o que corresponde a 73% da população dessa faixa etária.



Segundo a técnica do Programa de Imunização da Sesap, Helena Santana, a maioria dos municípios está com dificuldade de atingir a meta estabelecida pelo MS por causa principalmente das enchentes, além das mudanças de gestão e de equipes de saúde.



"Os municípios que ainda não alcançaram a imunização de 80% da população irão intensificar as ações de vacinação nos postos de saúde e em locais estratégicos, para a imunização dos idosos potiguares, reduzindo, dessa forma, os óbitos e as internações causadas pela gripe".



No Estado, 73 municípios já atingiram a meta de vacinar 80% dos idosos. Em Natal, 53.183 pessoas já foram imunizadas, representando 72% da população dessa faixa etária. Na região metropolitana, os municípios de Parnamirm, Extremoz, Macaíba e São Gonçalo do Amarante já alcançaram índices de vacinação acima de 80%.



Nas regiões Oeste e Vale do Açu, coordenadas pela 2ª Unidade Regional de Saúde Pública (Ursap), foram vacinadas 37.488 pessoas (68%). Em Mossoró, 14 mil idosos (65%) foram imunizados contra a gripe. Os municípios de Alto do Rodrigues, Carnaubais, Grossos, Ipanguaçu, Janduis, Messias Targino, Triunfo Potiguar, Serra do Mel e Upanema atingiram a meta.



No Seridó (4ª Ursap), foram imunizados 22.470 idosos, o que corresponde a 62% dos idosos da região. Em Caicó, 3.570 pessoas (52%) tomaram a vacina. Alcançaram a vacinação de 80% da população, os municípios de Tenente Laurentino Cruz, Bodó, Equador, Florânia, Jucurutu, Parelhas, Serra Negra do Norte e Ipueira.



Fonte: Sesap