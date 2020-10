Infectados pela dengue mentem endereço, diz SMS Pacientes dizem morar nas Quintas para conseguir atendimento no Giselda Trigueiro.

O coordenador do programa municipal de controle da dengue, Lúcio Pereira da Silva, comentou a notícia publicada pelo Nominuto.com nesta terça-feira (10), que indicou os bairros Quintas e Alecrim como os mais afetados com casos de dengue no começo de 2009.



Segundo Lúcio Pereira, o número elevado de casos nesses bairros se deve à proximidade do hospital Giselda Trigueiro, além de serem mais populosos que os demais.



"Investigamos anteriormente que algumas pessoas colocavam o endereço das Quintas e não moravam nem em Natal", constatou.



O que se deve observar é a incidência de casos e não o número deles, segundo o profissional de saúde.



"Em Igapó a incidência sempre supera os outros dois bairros. A incidência indica o risco de infecção pela doença", explica Lúcio. Felipe Camarão e Cidade Nova também são citados como bairros de grande incidência da doença.



Ação

Assim, as medidas a serem tomadas para a prevenção e erradicação da dengue, são iguais em todas as zonas de Natal.



"A ação é continuada, de rotina, a fim de conscientizar as pessoas da participação de cada um na eliminação dos criadouros e na prevenção à doença", disse Lúcio Pereira.



Em toda a capital potiguar 35 equipes com uma média de dez agentes de edemias cada trabalham de casa em casa.