Senadores debatem formas de ajudar estados nordestinos

Vlademir Alexandre Iberê Ferreira representa RN em audiência no Senado.

Dos quatro governadores convidados apenas o do Piauí, Wellington Dias compareceu, os outros - Ceará e Maranhão - além do RN, enviaram representações.Já na abertura do debate Dias pediu menos burocracia para o envio de apoio aos estados. Aliás, este pedido traduz o desejo dos demais gestores da região que em encontro de governadores realizado em Natal na última sexta-feira (8) reclamaram da ajuda do Governo Federal que demora a chegar. Para se ter uma idéia, dos R$ 98 milhões solicitados pela governadora Wilma para socorrer as vítimas das enchentes do ano passado, só um ano depois, ou seja, na semana passada é que foram liberados R$ 7 milhões.O governador do Piauí defendeu também a aprovação, urgente, de projeto que tramita no Congresso para criar o Fundo Nacional de Defesa Nacional. "É impossível o país trabalhar dessa forma, em situação de desastres e de calamidades públicas" - lamentou.

Wellington contou que, apesar de os levantamentos não serem definitivos, os dados mostram que são cerca de 70 mil pessoas atingidas, principalmente em 19 municípios, onde já se verifica um grande número de doenças. Além disso, informou que as chuvas prejudicaram cerca de 1500 km de rodovias no Piauí, com 17 pontos completamente ou parcialmente destruídos, incluindo trechos de rodovias federais.

Também estão presentes à reunião o ministro das Cidades, Márcio Fortes, além de representantes do Ministério da Integração Nacional, da Secretaria Nacional de Defesa Civil e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.*Com informações da Agência Senado