Governadores do Nordeste assinam compromisso para reduzir desigualdades A proposta está centrada na redução da mortalidade infantil, do analfabetismo, na erradicação do sub-registro civil e no fortalecimento da agricultura familiar.

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje (24) da abertura da 1ª Mostra Nacional de Desenvolvimento Regional em Salvador (BA), onde governadores do Nordeste assinaram um documento que firma o compromisso de acelerar a redução das desigualdades na região.



A proposta está centrada na redução da mortalidade infantil, do analfabetismo, na erradicação do sub-registro civil e no fortalecimento da agricultura familiar.



Durante discurso, o presidente Lula falou sobre as desigualdades regionais. “Se não fosse o descaso a que esse país foi submetido durante décadas e décadas, se ele tivesse sido olhado com carinho suas diferenças culturais e sociais, certamente ele já estaria pronto a muito mais tempo", disse o presidente.



As metas estabelecidas pelo compromisso, chamado de Mais Nordeste pela Cidadania, devem ser cumpridas até 2010 e foram definidas em janeiro durante reunião entre o governo federal e governadores do Nordeste.



Entre as metas estão expandir em 3,9 milhões o número de jovens e adultos em processo de alfabetização, reduzir a mortalidade infantil em 5% ao ano, realizar campanhas e mutirões para emissão de registros de nascimento, ampliar a assistência técnica para os produtores rurais no âmbito do programa Territórios da Cidadania aumentando o número de agricultores atendidos pelo programa de 289 mil para 616 mil.



A 1ª Mostra Nacional de Desenvolvimento Regional discute temas como a gestão de políticas regionais e asperspectivas de desenvolvimento regional com segmentos empresarias e organizações governamentais e não-governamentais.