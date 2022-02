Fapern investe R$ 600 mil em eventos e feiras de ciências

Por isso, as feiras são consideradas um dos processos mais completos e eficientes de divulgação científica. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern) está investindo R$ 600 mil, através do Edital 008/2009, para a realização de feiras e eventos.O edital irá apoiar eventos científicos e feiras de ciências que acontecem nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública ou privada. O intuito é incentivar e estimular feiras e encontros científicos."A Fapern quer incentivar a realização de feiras e encontros científicos porque entendemos que são formas de popularizar a ciência e a tecnologia, principalmente as feiras que são um estímulo à formação de novos cientistas", destaca a chefe da Coordenação de Eventos da Fapern, Lucina Guerra.Os projetos inscritos receberão R$ 5 mil ou R$ 10 mil para serem desenvolvidos. As inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 29, devido ao baixo número de inscrições. Até agora apenas 40 projetos, mas o edital pode atender a, pelo menos, 60 projetos."Estamos fazendo uma mobilização para que mais projetos sejam inscritos, a fim de atingirmos a nossa meta", afirma Lucina.Pelo edital, poderão inscrever propostas professores e equipes formadas por pesquisadores com vínculo empregatício em instituições de ensino e pesquisa sediadas no Rio Grande do Norte que desenvolvam ações para a divulgação científica e tecnológica.Professores de educação básica da rede pública de ensino também poderão propor.Os projetos deverão ter duração de, no máximo, um ano. E com os recursos do edital poderão ser financiados material de consumo, material permanente e equipamentos, serviços de terceiros, diárias e passagens.Este é o segundo ano que o edital é lançado, mas a primeira vez que as feiras de ciência são atendidas. Em 2008, os recursos foram de R$ 200 mil, tendo sido apoiados 25 eventos de intercâmbio, divulgação e difusão do conhecimento nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, entre os quais a II Semana de Engenharia Elétrica da UFRN (SEE 2009), o IV Colóquio Internacional de Ciências Sociais e o Simpósio Nordeste de Educação Matemática e História da Matemática.O edital está disponível no site da Fapern (www.fapern.org.br). As propostas devem ser encaminhadas em envelope fechado, contendo EDITAL FAPERN 008/2009 - PROGRAMA "DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE" - EVENTOS E FEIRAS à sede da FAPERN, na BR 101 - KM 94 - Centro Administrativo, s/nº - Lagoa Nova - CEP - 59.064-901 - Natal/RN pelo correio ou pessoalmente.