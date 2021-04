Leilão: livro virtual beneficiará Casa do Bem

Os escritores do coletivo Verborrágicos! lançam nesta quinta-feira (2) o Leilão Literário do Bem, na Livraria Siciliano do Midway Mall, a partir das 19h. Eles lançarão a 3ª coletânea dos textos publicados no blog www.verborragicos.myblog.com.br O leilão pretende não apenas divulgar o novo livro do coletivo formado por Cefas Carvalho, Cosme Ferreira, Kalina Paiva, Pablo Capistrano e Tullio Andrade, mas beneficiar a Casa do Bem em questões sociais.O Leilão Literário do Bem vai funcionar da seguinte forma: o internauta poderá baixar gratuitamente o livro virtual dos Verborrágicos! e depois doar o valor que ele achar que a obra vale em benefício da Casa do Bem.As doações poderão ser feitas por meio de depósito ou transferência bancária diretamente para a conta corrente da Instituição no Banco do Brasil, Agência 1668-3, Conta 26847-X.A coletânea poderá ser baixada em quatro versões distintas: a primeira em formato flip, que permite aos leitores folhearem as páginas virtuais do livro; a segunda no mesmo formato flip, acrescido de arquivos de som (MP3), possibilitando às pessoas com dificuldades de leitura em computador folhear automaticamente a página lida, recurso que também permite que portadores de deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo.A terceira versão é toda em arquivo de som (MP3). O ouvinte pode baixar o livro (ou partes dele) para qualquer aparelho i-pod e ouvir a produção literária potiguar em qualquer lugar.E a quarta versão é no tradicional formato PDF, pronto para ser impresso, para aqueles que preferem a leitura em papel.