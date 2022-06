Construtora veta acesso a ginásio da Zona Norte

Vlademir Alexandre Ginásio, na foto durante as obras em 2008, custou R$ 17 milhões

O fato veio à tona após a reportagem doapurar que uma equipe do SESI teria sido barrada no local, ontem (21), ao tentar preparar o ginásio para um evento.A organização do evento não confirmou que foi impedida de entrar no local, mas afirmou que espera autorização para entrar com equipamentos no local.“O Ginásio está em fase de recebimento pela Prefeitura. Deve sair hoje, estou entrando em contato com o secretário de esportes”, explicou o gerente de Responsabilidade Social do Sesi, Marcelo Dantas.No próximo dia 30, o Sesi pretende montar, no Ginásio, a Ação Global 2009.O espaço só foi utilizado para eventos apenas uma vez, na inauguração, com um show de uma banda de forró. A Prefeitura anunciou investimento de R$ 28,5 milhões em uma área de 30 mil metros quadrados.A construtora confirmou a existência do débito em aberto com a prefeitura.Procurado, o secretário municipal de Esporte e Lazer, João Ananias, está em reunião com a prefeita Micarla de Sousa e não atendeu aos telefones do portal* Mais informações em instantes.