Souza deve assinar novo contrato com o Amérina na semana vindoura Craque rubro está se submetendo aos tratamentos revolucionários Pilates e RPG e acredita que pode voltar ao time rubro já para a Série B do Brasileiro.

O craque Souza pode voltar muito em breve ao time do América. É provável que na próxima semana, a partir de nova conversa com a direção, o craque já assine contrato para a disputa da Série B.



O meia estará nesta sexta-feira (13) à tarde no CT do América por ocasião da apresentação oficial do meia atacante Sandro Hiroshi, que assinou contrato com o clube rubro.



Fontes estão dando praticamente como certa a assinatura de um novo contrato do ídolo eterno da torcida do América para a próxima semana. Quem conversa com o craque sente a moticação renovada e a vontade latente dele voltar a defender o clube já para a Série B.



O jogador, americano declarado, sempre fica muito triste e ansioso quando o América enfrenta crises. Sobre a derrota para o Potyguar, ele disse que ficou aliviado por não ter podido ir ao jogo. “Pelo menos não sofri tanto”, disse.



Como havia afirmado em entrevista anterior ao portal nominuto.com, Souza afirmou que sua prioridade nesse momento é a dedicação integral aos tratamentos a quem se submete.



“Estou fazendo os tratamentos de Pilates e RPG, estou tendo uma resposta positiva e acho que posso sim voltar bem para ajudar o América na Série B”, confirmou.



Os dois tipos de tratamento agem exatamente sobre a raiz do problema maior do jogador, que é fortaleciento da musculatura, evitando assim um sequência de contraturas que tem tirado até a vontade e alegria do meia jogar futebol.



Ontem, o craque jantou com o meia atacante Sandro Hiroshi, novo reforço do América, passando para o companheiro as “diretrizes” do time rubro e dando as boas vindas ao novo reforço.



O que é Pilates?



Técnica desenvolvida pelo Alemão Joseph H. Pilates em 1934.



Trata-se de um método de educação corporal completo que, além de utilizar aparelhos especifícos, conta com outros acessórios, como bola, arco e elásticos.

O Pilates visa o alongamento e o fortalecimento muscular, o que leva a um equilíbrio total entre corpo e mente.



RPG

Entre os métodos de tratamento que dispõe o fisioterapeuta, nenhum causou tanto impacto quanto a Reeducação Postural Global (RPG).



A sua proposta de globalidade tem sido aceita como eficaz no tratamento de várias patologias e, de modo especial, as da coluna vertebral.



Fundamentada por Philipp Souchard, a partir das idéias da terapeuta corporal Françoize Mézière, o RPG se baseia no princípio que os problemas posturais e músculo-esqueléticos são produzidos pelo encurtamento das cadeias musculares, principalmente as posteriores, que se encurtam para nos dar equilíbrio ou estabilidade aos movimentos dos nossos braços e pernas.



Toda a abordagem clássica no tratamento dos problemas musculares ou no treinamento esportivo se baseia no aumento de força muscular. Segundo Souchard, o resultado disso são músculos mais encurtados, acarretando mais deformidade, menos flexibilidade e mais dor.



O RPG atua de forma globalizada, alongando as cadeias musculares encurtadas, através de posturas de estiramento ativo usando a modalidade de musculação isotônica excêntrica, que alonga o grupo muscular tratado e, ao mesmo tempo, aumenta a força muscular.



Se estamos tratando um paciente com hiperlordose lombar, qualquer tentativa de alongamento dos músculos lombares levará a um aumento da curvatura cervical. Para alongarmos um segmento do corpo devemos impedir compensações em qualquer nível da cadeia a qual ele pertence.



O método RPG se compõe em quatro grandes famílias de posturas: em flexão e extensão de quadril, em fechamento ou abertura de braços. A partir de uma avaliação inicial, o terapeuta vai determinar qual cadeia ou cadeias são responsáveis pelas queixas do paciente. As posturas são aplicadas de forma progressiva, suave e lentamente. Os músculos inspiratórios encurtados são alongados através de expirações contínuas e vagarosas.



A diferença entre o tratamento clássico e o tratamento usando o método RPG se resume no fato do tratamento clássico tratar o corpo de forma segmentaria, isto é, se o paciente vem ao consultório com lombalgia, o terapeuta vai tratar só a coluna lombar, por outro lado, o método de RPG vai identificar o comprometimento da cadeia muscular a qual o segmento enfermo pertence e, a partir daí, tratar as causas e as conseqüências do problema através de posturas de alongamento.