Doença reumática é a segunda maior causa de afastamento do trabalho Artrite reumática é uma doença, cujo comprometimento inflamatório atinge mãos e pés; XX Jornada de Reumatologia teve início dia 17, e segue até o dia 20, no Centro de Convenções de Natal.

Doenças reumáticas é segunda maior causa de afastamento do trabalho. Os dados, do Ministério da Previdência Social, mostram que nos primeiros meses do ano, 47 mil pessoas se ausentaram do trabalho por causa de doenças reumáticas.



Artrite reumática é uma doença, cujo comprometimento inflamatório atinge mãos e pés.



Esse e outros assuntos estão sendo discutidos, durante a XX Jornada de Reumatologia, que teve início dia 17, e segue até o dia 20, no Centro de Convenções de Natal.



Segundo a reumatologista e presidente da Jornada Brasileira de Reumatologia, Fátima Fernandes, a jornada tem como objetivo discutir avanços da reumatologia no tratamento da artrite reumatóide, artrose e esclerose sistêmica.



A presidente da jornada fez questão de alertar que as doenças reumáticas acometem pessoas de qualquer faixa etária e apesar de não ter cura existe tratamento e controle.



“Muitos mitos envolvem a doença. Um deles é que o reumatismo é uma doença dos mais velhos. Não é verdade. Atinge jovens e inclusive crianças. A incidência, porém, é maior em mulheres. No Brasil a proporção é de uma para seis homens”, declarou.



Durante o evento, Natal vai participar da campanha nacional “Reumatismo é coisa série”. Com a finalidade de esclarecer sobre a doença, panfletos estão sendo distribuídos nas praias.



Remédio

Novo medicamento para tratamento de artrite reumatóide será lançado neste sábado (18), durante a XX Jornada Brasileira de Reumatologia.



Os pacientes portadores de artrite reumatóide, uma das mais graves doenças reumáticas, poderão contar com uma nova droga, capaz de impedir o aumento da imunidade das células atingidas pela doença. Tocilizumabe é o nome da novo remédio.