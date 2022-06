O potiguar Washington é emprestado ao Mixto-MT Atacante que já defendeu São Gonçalo e ABC saiu do Campinense assim que Ferdinando Teixeira assumiu.

Mais um jogador que foi destaque no Campeonato Paraibano irá integrar o elenco do Mixto/MT. Trata-se do atacante Washington, cujos direitos federativos pertencem ao Campinense e que foi emprestado ao clube de Cuiabá.





O jogador que é natural de Natal/RN, e que surgiu para o futebol defendendo equipes do bairro de Felipe Camarão, depois despontando no São Gonçalo, já está treinando sob o comando do técnico Marcelo Vilar.



Outros jogadores com passagem pelo futebol paraibano também estão no Mixto, caso do atacante Nonato e o lateral Celso ex-Treze. Além deles a comissão técnica que estava no Alvinegro quando o time ficou com o vice-campeoanto também estão no clube mato-grossense. O auxiliar Edson Rodrigues, o preparador físico Toninho Fontana, o treinador de goleiros Valter Bahia formam a equipe de trabalho do Mixto.



O time irá participar da Série C do campeonato Brasileiro que começa no final deste mês. A estreia do Mixto está marcada para o dia 31 diante do Guaratinguetá, em São Paulo.