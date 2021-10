Oficinas ensinam os segredos da confeitaria Doces, massas salgadas e alimentos dietéticos serão objetos das oficinas.

O chefe de cozinha em confeitaria Jackson Garrido e a confeiteira Kátia Valle irão oferecer um ciclo de oficinas gastronômicas de 6 a 29 de maio, sempre às quartas e sextas-feiras das 14h às 17h, no Lojão das Festas. As inscrições podem ser realizadas no local e custam entre R$ 10 e R$ 20, cada oficina.



O foco são os doces. Bolo de noiva, chocolates, trufas são exemplos do que será ensinado. Mas os interessados também poderão contar com aulas de massas salgadas e alimentos dietéticos.



“Cada oficina é uma especialidade da gastronomia e tem duração de 3h”, disse Jackson Garrido. “A cada dia vão ser feitos quatro pratos”, avisou.



Além de aprender, os participantes degustarão as receitas. “Uma turma prepara a receita para a outra, que quando chega faz tudo de novo”, explicou o chefe de cozinha.



Oficinas de Gastronomia

No Lojão das Festas (R. Vigário Bartolomeu, 587, Cidade Alta/ Telefone: 3211-0315)

De 6 a 29 de maio das 14h às 17h