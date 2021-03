Lula critica "pirotecnia" em ações da Polícia Federal Lula ressaltou que a Polícia Federal não precisa ficar aparecendo e apelou para que os policiais deixem a exposição para os políticos.

Ao participar, nesta quinta-feira (26), da comemoração dos 65 anos da Polícia Federal (PF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a instituição tem um “papel sagrado” para a segurança do país e pediu discrição aos agentes nas operações da instituição. O presidente criticou aqueles que fazem “pirotecnia” com as ações da PF.



Lula ressaltou que a Polícia Federal não precisa ficar aparecendo e apelou para que os policiais deixem a exposição para os políticos. “Deixem que nós, políticos, apareçamos na televisão. Porque nós, políticos, abrimos a geladeira de manhã para pegar uma água e já damos uma entrevista,” afirmou o presidente, na sede da PF.



“Nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal precisam disso. O que vocês precisam é de agir com a seriedade que notabilizou a história de vocês, porque quanto mais vocês agirem assim, mais respeitados vocês serão”, afirmou Lula.



O presidente estimulou que os agentes continuem no combate à corrupção. Segundo ele, existe um contra-senso no país, pois quanto mais ações prendem corruptos, mais as pessoas entendem que a corrupção tem crescido no país. E lançou mais uma metáfora: “A corrupção é uma doença que só aparece quando é combatida, quando não é combatida, até parece caspa antes de as pessoas pentearem o cabelo.”



Lula brincou ainda dizendo que os policiais não devem agora fazer greve, já que, segundo o ministro da Justiça, Tarso Genro, a categoria teve aumento salarial de 60% durante o atual governo.