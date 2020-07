ASSU 2 x 2 Santa Cruz: fim de jogo Equipes decidem o primeiro turno do Campeonato Estadual em jogo único disputado no estádio Edgarzão onde o ASSU tem a vantagem do empate.

FIM DE JOGO. ASSU CAMPEÃO



48 minutos - GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!! Cruzamento para o meio da área, Binha empata o jogo.



47 minutos - GOOOOOOOOOOOOL DO ASSU!! Luciano Paraíba marca o gol da vitória e do título assuense aproveitando a saída do goleiro do Santa e tocou para as redes.



43 minutos - Jogo fica emocionante nos minutos finais.



40 minutos - Decisão entra nos minutos finais e com o resultado o ASSU vai conquistando o título do primeiro turno do Estadual.



35 minutos - Falta perigosa a favor do ASSU perto da entrada da área. Marcelo Assuense cobra e a bola vai para fora do gol.



31 minutos - Lance duvidoso no ataque do ASSU quando Luciano Paraíba ia em direção à área e caiu pedindo pênalti. Árbitro manda jogo seguir.



29 minutos - UHHHHHH!! Outra boa chance para o Santa Cruz e Jandir cabeceia para fora do gol.



27 minutos - UHHHHHH!! Leandro Safira recebe bom passe pela direita, mas bate fraco para defesa do goleiro Eridelson, do ASSU.



22 minutos - Treinadores começam a fazer alterações nos dois times.



17 minutos - Lances perigosos aumentam e as duas equipes investem no ataque. Santa aparece um pouco melhor.



14 minutos - A chuva parou e o jogo ganha mais dinâmica.



11 minutos - Jogadas ficam mais ríspidas e a partida continua muito disputada.



7 minutos - Cruzamento na área do Santa Cruz e Luciano Paraíba completa para o gol, mas a bola vai para fora.



4 minutos - Partida continua equilibrada no segundo tempo.



1 minuto - UHHHHHHH!!! Cobrança de falta vinda da intermediária e a bola passa com perigo ao gol do ASSU.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Cobrança de falta perigosa dentro da área do Santa Cruz, mas a arbitragem marcou falta.



41 minutos - Primeiro tempo muito equilibrado vai se encaminhando para o final.



38 minutos - UHHHHHH!! ASSU pressiona o Santa Cruz. Marcelo Assuense bate forte e a bola desvia na zaga do Santa, passando perto da trave de Eridelson.



32 mintuos - Jogo fica bom e as duas equipes querem o segundo gol ainda no primeiro tempo.



27 minutos - GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!!! Cruzamento dentro da área feito por Kel, Rogério Baiano tenta alcançar e a bola sobra para Hamilton - dentro da pequena área - completar para o fundo do gol empatando a decisão.



24 minutos - UHHHHH! Alysson faz jogada pela direita do ataque, dribla o marcador e bate rasteiro para defesa de Eridelson.



20 minutos - GOOOOOOOOOO DO ASSU!! Leandro Mineiro, artilheiro da equipe, deixa sua marca na decisão. Ele aproveita bom passe na direita, invade a área e bate cruzado no canto direito do goleiro Eridelson Zaga do Santa pede impedimento no lance.



17 minutos - Mesmo com a chuva que cai no Edgarzão, ASSU e Santa Cruz fazem um bom jogo com chances reais de abrir o placar.



15 minutos - Hamilton tenta bater cruzado, mas a bola desviou na zaga do ASSU e saiu em escanteio.



13 minutos - UHHHHHHH!! Luciano Paraíba invade a área e bate na saída de Eridelson, mas a bola vai para fora do gol em lance incrível.



10 minutos - ASSU é melhor em campo e criou boas chances de abrir o placar.



9 minutos - UHHHHHHH!! Marcelo Assuense cobra escanteio e a bola volta para ele na direita do ataque. Ele pega a sobra e bate rasteiro para defesa de Eridelson.



8 minutos - UHHHHHHHH!! Eridelson faz grande defesa e espalma o chute de Leandro Mineiro vindo de fora da área colocando para escanteio.



4 minutos - ASSU insiste nos cruzamentos na área e a zaga do Santa Cruz vai afastando o perigo.



3 minutos - E a chuva não dá trégua em Assu. Bom público prestigia a decisão do primeiro turno.



1 minuto - ASSU toma a iniciativa do jogo e já tenta bom lance em cruzamento na área. Santa Cruz responde e é parado com faltas.



COMEÇA A DECISÃO DO PRIMEIRO TURNO



ASSU e Santa Cruz decidem na tarde deste domingo, no estádio Edgar Montenegro, o primeiro turno do Campeonato Estadual após chegarem com méritos ao jogo final.



Desbancando equipes consideradas favoritas como ABC e América, os representantes do interior do Rio Grande do Norte definem – além do título do primeiro turno -, uma vaga na final do Estadual e na Copa do Brasil de 2010. Neste momento, chove muito em Assu.



Santa Cruz: Eridelson; Breno, Ivisson, Rafael, Fernandes, Joealan, Robson, Rogerio Baiano, Kel; Jandir, Hamilton.



Assu: Erasmo, Thiago, Pedro, Pantera, Igor, Lano, allan, Alysson e Leandro Mineiro; Marcelo Assuense e Luciano Paraiba