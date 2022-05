Procurador expõe motivos para anulação de contratos Ele afirma que objetivo do julgamento limita-se ao contrato e não tem relação com a investigação de medicamentos vencidos.

O procurador Carlos Thompson está neste momento apresentando os motivos para anulação do contrato com a empresa pernambucana, alegando irregularidades nos termos.



Ele começou falando que o Supremo Tribunal Federal (STF) admite que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) determine ao município ou ao Estado que suspenda a execução do contrato. Ele aponta também que a determinação não tem poder de recomendação e sim de determinação.



Carlos Thompson também confirma que o objetivo do julgamento limita-se apenas ao contrato e não tem relação com a investigação dos medicamentos vencidos no galpão da Prefeitura de Natal.



O próximo a se pronunciar deve ser o presidente da sessão, Paulo Roberto Chaves Alves.



