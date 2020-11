Heriberto da Cunha constata continuada evolução do ABC

Vlademir Alexandre ''A equipe já melhorou muito desde o início do Estadual'' diz Heriberto da Cunha

O jogo terminou 0 a 0, mas para o comandante dos alvinegros, pelo rendimento demonstrado, a vitória seria o resultado mais justo.Heriberto acredita que, ao mandar voltar a cobrança do pênalti, o árbitro beneficiou o infrator. Ele afirmou ao site oficial do clube que foi o zagueiro do Santa a invadir a área na hora da cobrança de Paulinho Macaíba. O treinador deixou claro, no entanto, que o desempenho do seu time caiu no segundo tempo.“Fizemos um bom jogo. Criamos várias oportunidades no primeiro tempo, inclusive, desperdiçando uma penalidade, que o árbitro mandou voltar, favorecendo o infrator, já que o zagueiro do Santa Cruz que invadiu. No segundo tempo chegamos menos, mas ainda tivemos uma grande chance no final com o Gaúcho, que o goleiro foi bem e defendeu”, afirmou ao site do clube.O empate em Santa Cruz foi o segundo jogo fora de casa do Mais Querido, dos três realizados neste turno, e a equipe segue invicta, com dois empates e uma vitória, se mantendo na segunda colocação na classificação do segundo turno. O líder é o Potyguar de Currais Novos com sete pontos ganhos.Passada a terceira rodada do segundo turno, o foco agora é a partida da volta pela Copa do Brasil, quinta-feira (19), contra o Fast Clube/AM, no estádio Frasqueirão.“A equipe já melhorou muito desde o início do Estadual. Os jogadores foram compreendendo o que estávamos pedindo, o nosso estilo de jogo e a melhora foi significativa. Estamos evoluindo a cada partida , mas temos a consciência de que precisamos melhorar ainda mais. Vamos continuar trabalhando para que isso aconteça”, encerrou o treinador.