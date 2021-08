Potyguar/CN inicia treinos para decisão e dirigente faz mistério Presidente do clube, Antônio Marcos, o "Merica", informou que há quatro desfalques, mas não citou nomes.

Na semana do primeiro jogo da decisão do campeonato Estadual, o presidente do Potyguar de Currais Novos Antônio Marcos de Araújo, o “Merica”, mostrou confiança e tranqüilidade visando a partida contra o ASSU, no sábado (25), no Edgarzão. “Começamos os trabalhos hoje (terça-feira) onde foi realizado um treinamento no estádio”, informou.



Ele declarou que o time de Currais Novos terá quatro desfalques para o jogo do sábado. Contudo, preferiu não revelar quais os nomes dos jogadores. “Sei que eles (ASSU) não vão falar nada. Então, vamos deixar assim”, respondeu.



Com uma folha salarial avaliada em R$ 34 mil, o dirigente acredita que o bom trabalho apresentado não só pelo Potyguar como o ASSU, que tem gastos orçados em R$ 70 mil, segundo informou o presidente do clube, Dailson Machado, ao Nominuto.com. “Os dois clubes fizeram um planejamento de pés no chão e suas diretorias foram muito competentes”, afirmou.



Além disso, de acordo com “Merica”, os jogadores “mostraram futebol dentro do campo diferente de outros que chegam aqui só para ganhar o dinheiro”. O Nominuto.com acompanha em tempo real os lances de ASSU e Potyguar de Currais Novos, sábado (25) às 20h, no estádio Edgarzão.