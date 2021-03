Todos os combustíveis aumentam de preço em Natal Pesquisa do Procon Municipal apontou acréscimo no preço da gasolina, álcool, diesel e gás natural. Percentuais chegam a 14%.

O preço médio do gás natural cobrado nos postos de Natal aumentou 13,98% em relação ao praticado no mês de fevereiro. O aumento em torno dos R$ 0,24 foi o mais significativo, porém não é o único registrado nesses 30 dias.



Os valores cobrados pelo litro de gasolina e de álcool também registraram acréscimos, de 9,92% e 5,19%, respectivamente. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 25 de março e incluiu 124 postos da capital.



Outros combustíveis também apresentaram um incremento nos preços, porém de impacto menor. O diesel subiu 0,44% e o gás de cozinha 0,77%.



Em média, a gasolina comum está custando R$ 2,631, cerca de 24 centavos acima da média de fevereiro. Porém, foram registrados locais onde esse combustível é vendido pelo preço mínimo de R$ 2,55.



Já o álcool tem preço médio de R$ 1,846, contra R$ 1,755 de fevereiro, e o gás natural R$ 1,769 o metro cúbico. Era R$ 1,552 no mês anterior.