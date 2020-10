Santos empata com o Paulista e fica fora do G4 O Santos tem pela frente o Mogi Mirim na próxima rodada, enquanto o Paulista enfrenta o Mirassol.



O Santos passou sufoco, mas conseguiu evitar a derrota na Vila Belmiro. Pressionando muito no segundo tempo, o Peixe empatou em 1 a 1 com o Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista.



Com o ponto, o Santos vai a 24 pontos e deixa o G4 do Paulistão ficando em quinto lugar. O Galo da Japi, por sua vez, foi a 14, em 12º lugar.



O Paulista se postou bem em campo desde o começo da partida e impediu a progressão ofensiva do time da casa. Com jogadas rápidas, se utilizou de problemas na defesa santista para chegar ao primeiro gol, com Zé Roberto, que chutou bola que desviou em Léo, enganando Fábio Costa.



Com o gol, o Santos acordou, mas perdeu várias chances de marcar o gol de empate. A ausência de Kléber Pereira prejudicava o setor ofensivo do time nos primeiros 45 minutos de partida. Com isso, Vágner Mancini preferiu pela entrada de Neymar no segundo tempo.



A entrada da jovem revelação santista, que fazia seu primeiro jogo como profissional na Vila Belmiro, mudou a partida. Com as jogadas do meia, o Peixe foi para cima e criou mais oportunidades de gol, enquanto o Galo da Japi recuou com a pressão santista.



As várias chances perdidas pelo Santos mantiveram o time no ataque até sair o gol de empate, com Roni, que aproveitou cruzamento de Pará para anotar o gol. No restante do jogo, o Peixe manteve a pressão sobre o Paulista.



