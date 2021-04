Câmara dos deputados aprova novas regras para uso da verba indenizatória

A Câmara dos Deputados vai adotar novas regras para uso da verba indenizatória, recurso mensal no valor de R$ 15 mil recebido por cada parlamentar. As mudanças foram aprovadas nesta terça-feira (31) pela Mesa Diretora da Casa.Ficou decidido que os gastos com segurança não poderão ultrapassar o limite de 30% do valor da verba. Esse teto também valerá para despesas com transporte e combustível.A Mesa decidiu proibir expressamente o uso da verba indenizatória para pagar serviços prestados por empresas pertencentes a parlamentares ou parentes de deputados. Também foi vetado o uso desse recurso para gastos com alimentos, contratação de assessores e despesas com pesquisas.Ao justificar a proibição, o 1º secretário da Câmara, Rafael Guerra (PSDB-MG), disse que os deputados já dispõem de assessores e pesquisadores na Casa.Ele acredita que o texto da regulamentação deve ficar pronto ainda hoje e ser assinado pela Mesa ainda esta semana. As novas regras entrarão em vigor 30 dias após a publicação do ato da Mesa.“Isso já ficou definido. Como houve algumas sugestões, vamos redigir o texto que será assinado pela Mesa, porque a decisão política já está tomada”, afirmou Guerra.As medidas foram anunciadas após denúncias de que o deputado Edmar Moreira (sem partido-MG) usou verba indenizatória para pagar serviços prestados por uma empresa de segurança de sua propriedade.Por causa disso, a Mesa Diretora decidiu enviar ao Conselho de Ética representação por quebra de decoro parlamentar contra Moreira.Na reunião de hoje, a Mesa não definiu nova regulamentação para o uso das cotas de passagens aéreas por deputados. O assunto será discutido em reunião marcada para a próxima terça-feira (7).Fonte: Agência Brasil