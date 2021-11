Anvisa determina monitoramento nos voos vindos do exterior Agora é preciso cuidado com qualquer voo internacional e não apenas dos vindos de países com casos registrados.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estendeu ontem (29) o monitoramento sanitário a todos os voos vindos do exterior, e não apenas dos países onde já existem sinais da doença.



De acordo com o órgão, essa medida é em decorrência do aumento do nível de alerta de 4 para 5 para os casos de influenza suína em humanos, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Também estão sendo intensificadas as ações de controle sanitário nos portos. As embarcações que vierem de áreas afetadas, que apresentarem casos suspeitos identificados a bordo, irão receber um documento autorizando a entrada da embarcação no porto após a inspeção física.



A Anvisa também determinou que os comandantes das embarcações fiquem alertas à ocorrência de sinais e sintomas compatíveis com o quadro de gripe suína, a bordo da embarcação.



Caso ocorra alguma situação, o comandante deve informar à autoridade sanitária mais próxima, de forma a permitir que as ações de controle sejam realizadas.



De acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o Brasil está preparado para combater a gripe suína.



Até o momento, 36 pacientes estão sendo monitorados nos estados do Amazonas, da Bahia, do Espirito Santo, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina e de São Paulo.